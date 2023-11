Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Nachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 129,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 129,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 128,55 EUR. Bei 129,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 58.755 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 27.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 130,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 0,85 Prozent wieder erreichen. Am 30.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 25,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,50 EUR.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 26.02.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie klettert auf Rekordhoch

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Schwacher Handel: DAX am Montagnachmittag leichter