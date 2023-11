Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag schwächer

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 128,95 EUR ab.

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 128,95 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 128,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.887 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.11.2023 bei 130,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 102,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 20,36 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 129,50 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Am 26.02.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

