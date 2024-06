Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag behauptet

Berkshire Hathaway im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Mit einem Kurs von 630.613,00 USD zeigte sich die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Berkshire Hathaway-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 630.613,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 631.000,00 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 629.720,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 630.500,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 107 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2024 markierte das Papier bei 741.971,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 17,66 Prozent Luft nach oben. Am 06.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 497.500,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 21,11 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.05.2024 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8.824,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 24.377,28 USD je Aktie generiert. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,87 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 05.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 28.457,78 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

