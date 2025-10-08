Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 750.000,00 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:50 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 750.000,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 750.000,00 USD nach. Bei 750.600,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 812.855,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 8,38 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 657.900,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 12,28 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 909.218,00 USD.
Am 02.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 92,52 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30.891,90 USD je Aktie.
Alle: Alle Empfehlungen