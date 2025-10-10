Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway büßt am Freitagabend ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 739.000,00 USD ab.

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 19:59 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 739.000,00 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 736.500,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 745.517,71 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 39 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2025 auf bis zu 812.855,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 9,99 Prozent zulegen. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 657.900,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 10,97 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Berkshire Hathaway-Aktie wird bei 909.218,00 USD angegeben.

Berkshire Hathaway veröffentlichte am 02.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8.601,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 92,52 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 30.891,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren