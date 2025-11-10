DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,57 +5,4%Nas23.536 +2,3%Bitcoin91.511 +0,9%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,03 +0,5%Gold4.112 +2,8%
So bewegt sich Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

10.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Berkshire Hathaway zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Berkshire Hathaway-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 748.263,63 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:04 Uhr die Berkshire Hathaway-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 748.263,63 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 751.387,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 743.690,12 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 743.690,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 36 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 812.855,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 661.614,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Berkshire Hathaway-Aktie wird bei 909.218,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 01.11.2025. Das EPS wurde auf 21.413,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18.272,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 94,97 Mrd. USD gegenüber 93,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.02.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 31.613,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

