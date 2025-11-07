DAX23.589 -0,6%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.718 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,62 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag fester

07.11.25 16:08 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 745.000,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
429,75 EUR 3,75 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 745.000,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie zog in der Spitze bis auf 745.000,00 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 741.908,02 USD. Bisher wurden via New York 13 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 812.855,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 9,11 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 661.614,50 USD ab. Mit einem Kursverlust von 11,19 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 01.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 21.413,00 USD, nach 18.272,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 94,97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 31.613,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Berkshire Hathaway-Aktie im Fokus: "Golden Cross" vor Buffetts Rücktritt

Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie stabil: Gewinn steigt im dritten Quartal

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
