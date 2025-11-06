Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend nordwärts

Berkshire Hathaway im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 738.820,00 USD.

Um 19:53 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 738.820,00 USD. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 739.500,00 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 733.000,00 USD. Bisher wurden via New York 50 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD an. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 9,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (661.614,50 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 10,45 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 909.218,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Am 01.11.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 21.413,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18.272,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 94,97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 23.02.2026 präsentieren.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 31.613,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Berkshire Hathaway-Aktie im Fokus: "Golden Cross" vor Buffetts Rücktritt

Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie stabil: Gewinn steigt im dritten Quartal

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen