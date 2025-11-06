DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.204 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,39 -0,3%Gold3.988 +0,2%
Berkshire Hathaway im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend nordwärts

06.11.25 20:23 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 738.820,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
426,00 EUR 0,10 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 19:53 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 738.820,00 USD. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 739.500,00 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 733.000,00 USD. Bisher wurden via New York 50 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD an. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 9,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (661.614,50 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 10,45 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 909.218,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Am 01.11.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 21.413,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18.272,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 94,97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 23.02.2026 präsentieren.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 31.613,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
30.06.2010Berkshire Hathaway "buy"Goldman Sachs Group Inc.
21.05.2010Berkshire Hathaway Basisdepotaufnahmeboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.10.2010Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
04.05.2010Berkshire Hathaway "equal weight"Barclays Capital
11.08.2009Berkshire Hathaway DowngradeFox Pitt & Kelton
DatumRatingAnalyst
08.07.2010Berkshire Hathaway "sell"Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.04.2006Update Burlington Northern Santa Fe Corp.: UnderweLehman Brothers

