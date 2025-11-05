DAX24.040 +0,4%Est505.668 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.488 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1486 ±-0,0%Öl64,14 -0,3%Gold3.981 +1,3%
Berkshire Hathaway im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway schiebt sich am Nachmittag vor

05.11.25 16:08 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
428,55 EUR 2,55 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 15:44 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 735.680,00 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 735.680,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 730.150,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 8 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD. Gewinne von 10,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 661.614,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 11,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Berkshire Hathaway-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 909.218,00 USD.

Am 01.11.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 21.413,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.272,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,97 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,00 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 31.613,18 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
