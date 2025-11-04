Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Dienstagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 720.030,06 USD.

Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere um 15:51 Uhr 1,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 722.275,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 719.410,00 USD. Zuletzt wechselten 22 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2025 auf bis zu 812.855,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 8,63 Prozent sinken.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 909.218,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 01.11.2025. Das EPS wurde auf 21.413,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18.272,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 93,00 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 31.613,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

