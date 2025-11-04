DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.375 -1,9%Bitcoin88.385 -4,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
Berkshire Hathaway im Blick

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend stärker

04.11.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 729.133,33 USD nach oben.

Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 19:54 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 729.133,33 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 731.000,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 719.410,00 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 75 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 657.900,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 10,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 909.218,00 USD.

Am 01.11.2025 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 21.413,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 18.272,00 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 94,97 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 31.613,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

