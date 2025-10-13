Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 735.000,00 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 735.000,00 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 735.255,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 734.180,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 10 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 9,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 657.900,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Berkshire Hathaway veröffentlichte am 02.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 8.601,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 21.122,00 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 03.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 30.891,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

