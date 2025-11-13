DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.839 -2,4%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl63,00 +0,5%Gold4.162 -0,8%
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Donnerstagabend

13.11.25 20:23 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Donnerstagabend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 770.118,31 USD.

Um 20:02 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 770.118,31 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie zog in der Spitze bis auf 770.960,69 USD an. Bei 757.500,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 51 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 5,55 Prozent Luft nach oben. Bei 661.614,50 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,09 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 909.218,00 USD.

Am 01.11.2025 äußerte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21.413,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18.272,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 94,97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 31.827,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

