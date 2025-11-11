Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verteuert sich am Nachmittag

Berkshire Hathaway im Fokus

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Berkshire Hathaway konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 745.516,17 USD.

Die Aktie legte um 15:38 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 745.516,17 USD zu. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 750.000,00 USD zu. Bei 750.000,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 18 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,03 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 661.614,50 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 11,25 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 909.218,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 01.11.2025. Das EPS wurde auf 21.413,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18.272,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,97 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.02.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 31.613,18 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren eingefahren

Berkshire Hathaway-Aktie im Fokus: "Golden Cross" vor Buffetts Rücktritt

Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie stabil: Gewinn steigt im dritten Quartal