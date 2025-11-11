So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:10 fiel der Bitcoin-Kurs um -2,54 Prozent auf 103.248,92 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 105.936,33 US-Dollar gehandelt worden war.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um -2,94 Prozent auf 101,22 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 104,29 US-Dollar wert.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Ethereum-Kurs -2,71 Prozent schwächer bei 3.468,40 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3.565,08 US-Dollar.
Zudem gibt Bitcoin Cash am Dienstagnachmittag nach. Um -0,99 Prozent auf 512,28 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 517,38 US-Dollar.
Zudem gibt Ripple nach. Um -3,68 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:10 auf 2,435 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,528 US-Dollar wert war.
Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -4,84 Prozent auf 69,25 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 72,77 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (386,99 US-Dollar) geht es um -2,01 Prozent auf 379,20 US-Dollar nach unten.
Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -2,12 Prozent auf 5,260 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,374 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1491 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,1463 US-Dollar beziffert.
Daneben fällt Cardano um -3,46 Prozent auf 0,5726 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,5932 US-Dollar.
Daneben wertet Stellar um 17:10 ab. Es geht -3,17 Prozent auf 0,2909 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,3004 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Dienstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0013 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0072 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.net
