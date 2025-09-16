Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 739.550,00 USD zu.

Um 15:49 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 739.550,00 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 740.105,45 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 735.525,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 13 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 9,91 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 657.900,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 909.218,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie.

Am 02.08.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 8.601,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.838,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

