Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Aktienkurs aktuell

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit Einbußen

21.08.25 20:24 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,1 Prozent auf 731.805,76 USD ab.

Berkshire Hathaway Inc. A
623.500,00 EUR -5.000,00 EUR -0,80%
Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel um 20:05 Uhr um 0,1 Prozent auf 731.805,76 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 727.039,74 USD. Mit einem Wert von 730.020,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 11,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 657.900,00 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Abschläge von 10,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Berkshire Hathaway-Aktie im Durchschnitt mit 909.218,00 USD.

Am 02.08.2025 äußerte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 8.601,00 USD gegenüber 21.122,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,65 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30.838,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

