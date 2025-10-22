Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 734.547,61 USD ab.

Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 19:57 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 734.547,61 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 733.314,79 USD. Mit einem Wert von 738.740,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 23 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 812.855,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 657.900,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,43 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 909.218,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8.601,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21.122,00 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30.925,42 USD je Aktie.

