Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 737.137,65 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:49 Uhr bei der Berkshire Hathaway-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 737.137,65 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 738.740,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Berkshire Hathaway-Aktie sank bis auf 737.000,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 738.740,00 USD. Zuletzt wechselten 7 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 812.855,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 10,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 657.900,00 USD am 05.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 10,75 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 909.218,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Am 02.08.2025 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.601,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 92,52 Mrd. USD – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,65 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 03.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 30.925,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

