Kursentwicklung im Fokus

26.08.25 16:10 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Berkshire Hathaway zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 729.776,78 USD bewegte sich die Berkshire Hathaway-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich um 15:39 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 729.776,78 USD an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 729.776,78 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 728.500,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 729.000,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 5 Berkshire Hathaway-Aktien.

Bei einem Wert von 812.855,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,38 Prozent. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 657.900,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 10,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 909.218,00 USD aus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21.122,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 03.11.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30.838,14 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

