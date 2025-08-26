Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger greifen bei Berkshire Hathaway am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Berkshire Hathaway konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 741.000,00 USD.

Um 15:45 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 741.000,00 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 741.000,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 738.250,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 812.855,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 657.900,00 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 02.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.601,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 21.122,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30.838,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

Kurs-Gewinn-Verhältnis als wichtige Kennzahl für Buffett & Co: Was Investoren über das KGV wissen müssen

S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren verdient