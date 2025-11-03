Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Montagabend ab

So bewegt sich Berkshire Hathaway

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 477,01 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 477,01 USD. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 473,31 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 478,00 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 556.305 Aktien.

Bei einem Wert von 542,03 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 12,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 438,00 USD am 05.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.

Am 02.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,18 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 23.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

