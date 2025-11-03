Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Berkshire Hathaway

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 475,52 USD abwärts.

Das Papier von Berkshire Hathaway befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 475,52 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 474,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 478,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 219.374 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 542,03 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 438,00 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Berkshire Hathaway-Aktie bei 606,00 USD.

Am 02.08.2025 äußerte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,73 USD, nach 12,18 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 92,52 Mrd. USD, gegenüber 93,00 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,52 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 23.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 20,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



