Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 517,69 USD zu.

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 517,69 USD. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 518,78 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 514,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.817 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 03.04.2025 markierte das Papier bei 539,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 395,85 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 30,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus.

Berkshire Hathaway ließ sich am 22.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,92 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 20,72 USD je Aktie aus.

