Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway macht am Dienstagnachmittag Boden gut

So bewegt sich Berkshire Hathaway

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 503,77 USD.

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 503,77 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 507,00 USD. Bei 503,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 248.359 Stück gehandelt.

Bei 507,00 USD markierte der Titel am 25.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 0,64 Prozent niedriger. Bei 395,85 USD erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Berkshire Hathaway ließ sich am 02.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 12,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 17,36 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 93,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,41 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 20,47 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

S&P 500-Handel aktuell: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags

Börse New York in Grün: S&P 500 mittags auf grünem Terrain

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt die Sitzung mit Verlusten