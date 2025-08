Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 0,056 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:46 Uhr um 1,8 Prozent auf 0,056 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,052 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,052 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 144.931 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,110 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.882,143 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2025 (0,051 EUR). Mit Abgaben von 8,214 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

