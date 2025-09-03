Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag massiv unter Druck

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 28,0 Prozent auf 0,069 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:14 Uhr 28,0 Prozent im Minus bei 0,069 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,068 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,068 EUR.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1.506,105 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 34.300,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net