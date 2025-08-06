Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Mittag fester

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 0,055 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 0,055 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,065 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,053 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 5.000 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.909,091 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 27.400,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.06.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net