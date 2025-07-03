Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,096 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 15:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,096 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,096 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,072 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,072 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.055,858 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,791 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net