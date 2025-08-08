Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tritt am Nachmittag auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,055 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich um 15:43 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,055 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,055 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,054 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,054 EUR. Bisher wurden heute 47 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 95,023 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2025 Kursverluste bis auf 0,000 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 99,636 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net