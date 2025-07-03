Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food kommt am Mittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,055 EUR.

Mit einem Wert von 0,055 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie um 11:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,055 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,054 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,054 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,105 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.909,091 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 27.400,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net