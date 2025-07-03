Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Mittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 17,8 Prozent auf 0,072 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:35 Uhr mit Abschlägen von 17,8 Prozent bei 0,072 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,072 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,072 EUR. Bisher wurden via Tradegate 12.000 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,110 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.441,667 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2025 auf bis zu 0,051 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 28,611 Prozent Luft nach unten.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net