Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Dienstagvormittag kräftig

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 15,6 Prozent auf 0,064 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 09:14 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 15,6 Prozent auf 0,064 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,064 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,064 EUR.

Am 13.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,636 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 900,000 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,686 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

