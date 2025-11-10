Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 0,054 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:45 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 0,054 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,054 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,054 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,054 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,536 EUR erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 89,888 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,001 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 8.933,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net