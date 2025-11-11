DAX23.958 ±-0,0%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1574 +0,1%Öl64,51 +0,7%Gold4.139 +0,6%
Bettermoo(d) Food im Blick

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gibt am Dienstagmittag deutlich nach

11.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 16,4 Prozent auf 0,063 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR -0,02 EUR -22,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 11:44 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 16,4 Prozent auf 0,063 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,057 EUR nach. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,064 EUR. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 25 Aktien.

Am 13.11.2024 markierte das Papier bei 0,636 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 90,094 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 31.400,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

