So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag im Keller

17.11.25 16:08 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag im Keller

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 14,5 Prozent auf 0,068 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,01 EUR 17,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 15:43 Uhr um 14,5 Prozent auf 0,068 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,063 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,063 EUR.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,518 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 657,310 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 34.100,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

