Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag im Bullenmodus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 25,0 Prozent auf 0,080 EUR.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 25,0 Prozent auf 0,080 EUR zu. Bei 0,080 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,080 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Bei 0,512 EUR erreichte der Titel am 20.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 540,000 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,750 Prozent.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

