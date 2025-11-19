Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food stabilisiert sich am Mittwochmittag

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,080 EUR.

Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich um 11:43 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,080 EUR. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,080 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,080 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,080 EUR.

Am 19.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,514 EUR an. Gewinne von 542,500 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 39.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net