Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,054 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 0,054 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie um 15:57 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,054 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,054 EUR. Bei 0,054 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,499 EUR) erklomm das Papier am 02.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 824,074 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 17.09.2025 Kursverluste bis auf 0,001 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 98,889 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net