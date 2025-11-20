Bettermoo(d) Food Aktie News: Bullen treiben Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere zuletzt 25,0 Prozent.

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 25,0 Prozent auf 0,080 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,080 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,080 EUR.

Am 20.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,512 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 540,000 Prozent. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 39.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net