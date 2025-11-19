Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,080 EUR an der Tafel.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich um 15:44 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,080 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,080 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,080 EUR. Bei 0,080 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 4.001 Stück.

Am 19.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,514 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 542,500 Prozent wieder erreichen. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 99,750 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net