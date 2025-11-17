Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Montagvormittag tief südwärts

Aktie im Blick

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:13 Uhr ging es um 21,3 Prozent auf 0,063 EUR abwärts. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,063 EUR ab. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,063 EUR.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,518 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 722,222 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,000 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 99,683 Prozent sinken.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

