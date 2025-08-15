Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 0,065 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 09:14 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 0,065 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,061 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,061 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 7.645 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 1,105 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1.589,602 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2025 Kursverluste bis auf 0,000 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,694 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net