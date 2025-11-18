DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,83 +2,6%Nas22.480 -1,0%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1580 -0,1%Öl64,09 +0,1%Gold4.069 +0,6%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagnachmittag stark gefragt

18.11.25 16:08 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagnachmittag stark gefragt

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 15,7 Prozent auf 0,069 EUR.

Um 15:43 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 15,7 Prozent auf 0,069 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,079 EUR zu. Bei 0,068 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via BMN 60 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,514 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 640,634 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 02.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,000 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 99,712 Prozent sinken.

Am 30.06.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

