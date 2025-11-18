Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag im Bullenmodus

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 15,7 Prozent auf 0,069 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der BMN-Sitzung 15,7 Prozent auf 0,069 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,069 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,068 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,514 EUR erreichte der Titel am 19.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 86,498 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Mit einem Kursverlust von 99,712 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net