So entwickelt sich Beyond Meat

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend mit Abschlägen

02.09.25 20:24 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,0 Prozent auf 2,38 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:04 Uhr mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 2,38 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,37 USD. Mit einem Wert von 2,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 211.695 Stück.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 219,58 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2025 Kursverluste bis auf 2,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 74,96 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,869 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen