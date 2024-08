Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat bricht am Nachmittag ein

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,3 Prozent auf 5,19 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 7,3 Prozent im Minus bei 5,19 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,13 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 5,20 USD. Zuletzt wechselten 181.258 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 215,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,16 USD erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 08.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 75,60 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 92,24 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,242 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen

Ausblick: Beyond Meat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?