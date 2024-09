Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Donnerstagnachmittag an

Beyond Meat im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 5,97 USD.

Um 15:49 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,97 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 6,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,91 USD. Bisher wurden heute 75.391 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,09 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,51 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,13 USD am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 14,07 Prozent Luft nach unten.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,83 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 93,19 Mio. USD, gegenüber 102,15 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,77 Prozent präsentiert.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,218 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

