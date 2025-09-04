Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 2,43 USD.

Um 20:01 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 2,43 USD zu. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,45 USD. Bei 2,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 151.997 Aktien.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD an. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 67,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 74,96 Mio. USD, gegenüber 93,19 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,56 Prozent präsentiert.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie.

