Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagmittag mit Aufschlag

Die Beyond Meat-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 13,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 13,64 EUR. Bei 13,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 428 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 66,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 79,68 Prozent wieder erreichen. Am 28.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 16,89 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Beyond Meat veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,87 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,49 Prozent auf 82,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 106,43 USD in den Büchern gestanden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -5,800 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

